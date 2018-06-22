«Ничей» Крым, допинг в российском футболе и другие события дня

Крым сделали «ничьим»
Агентство Bloomberg опубликовало инфографику, на которой не обозначена принадлежность Крыма.
Путин произвел ряд перестановок
Президент России Владимир Путин произвел два десятка кадровых перестановок в своей администрации, сообщается на официальном сайте Кремля.
“Хирург” опозорился в Ульяновске
Байкер Александр «Хирург» Залдостанов открыл в Ульяновске памятник героям ВОВ с орфографической ошибкой, сообщает местный портал Ulgrad.
В США требуют проверить сборную РФ на допинг
Американский борец с допингом призвал проверить сборную РФ Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал проверить сборную РФ по футболу после побед команды на ЧМ-2018. Об этом сообщает The Telegraph.
Порошенко приговорили к пожизненному заключению
Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной реформы
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выразил уверенность, что пенсионная система в России рано или поздно начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские магазины шокировали американцев
Корреспондент американской газеты Washington Post признал, что «ошибся» в Москве.
Проекту «Протон» пришел конец
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о решении закрыть проект «Протон», передает РИА Новости. Ракеты-носители «Протон» планируют полностью заменить на «Ангару».
Унизивший россиянку аргентинец сделал заявление
Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови публично извинился за оскорбление россиянки.