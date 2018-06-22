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«Ничей» Крым, допинг в российском футболе и другие события дня
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Главные события пятницы 

Рамблер 1 час назад

Крым сделали «ничьим»

Агентство Bloomberg опубликовало инфографику, на которой не обозначена принадлежность Крыма.

Путин произвел ряд перестановок

Президент России Владимир Путин произвел два десятка кадровых перестановок в своей администрации, сообщается на официальном сайте Кремля.

“Хирург” опозорился в Ульяновске

Байкер Александр «Хирург» Залдостанов открыл в Ульяновске памятник героям ВОВ с орфографической ошибкой, сообщает местный портал Ulgrad.

В США требуют проверить сборную РФ на допинг

Американский борец с допингом призвал проверить сборную РФ Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал проверить сборную РФ по футболу после побед команды на ЧМ-2018. Об этом сообщает The Telegraph.

Порошенко приговорили к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны заочно приговорил президента Украины и еще семерых представителей украинской администрации к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной реформы

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс выразил уверенность, что пенсионная система в России рано или поздно начнет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские магазины шокировали американцев

Корреспондент американской газеты Washington Post признал, что «ошибся» в Москве.

Проекту «Протон» пришел конец

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о решении закрыть проект «Протон», передает РИА Новости. Ракеты-носители «Протон» планируют полностью заменить на «Ангару».

Унизивший россиянку аргентинец сделал заявление

Аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови публично извинился за оскорбление россиянки.
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