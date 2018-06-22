Принц Чарльз прибыл в Солсбери

Британский принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла прибыли в Солсбери. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, они намерены узнать, как осуществляется программа по восстановлению нормальной жизни в городе после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Prince Charles and Camilla are greeted by hundreds of well-wishers as they arrive in Salisbury to give the city 'a boost' following nerve agent attack https://t.co/TuMgJTE1NA pic.twitter.com/dyREZA7uC3— Daily Mail U. K. (@DailyMailUK) 22 июня 2018 г. Принца и герцогиню встречали сотни жителей города с британскими флагами.