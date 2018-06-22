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Принц Чарльз прибыл в Солсбери
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Принц Чарльз прибыл в Солсбери 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
Британский принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла прибыли в Солсбери. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, они намерены узнать, как осуществляется программа по восстановлению нормальной жизни в городе после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Принца и герцогиню встречали сотни жителей города с британскими флагами.
Ранее в британской полиции сообщили, что расследование отравления Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери обошлось правоохранительным органам в £7,5 млн (около €8,5 млн).
RT на русском: последние новости
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