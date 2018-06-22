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Крым сделали «ничьим»
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Bloomberg опубликовало карту с «ничьим» Крымом 

РИА Новости 1 час назад
Агентство Bloomberg опубликовало карту мира, на которой не обозначена территориальная принадлежность Крыма.
Инфографика иллюстрирует материал о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой. Украина отмечена желтым цветом, а Россия — темно-серым. При этом полуостров закрашен светло-серым цветом.
На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с Крымом, который Киев продолжает считать своей территорией. Так, ранее телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее СТБ признал "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.
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