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Блумберг удалило карту с «нейтральным» Крымом
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Блумберг удалило с сайта карту с «нейтральным» Крымом 

РИА Новости 51 минуту назад
Американское агентство Блумберг сообщило об удалении со своего сайта карты мира, на которой не была обозначена территориальная принадлежность российского полуострова Крым.
Ранее агентство опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На карте территория Украины была закрашена желтым цветом, что в инфографике указывало на проведение выборов в стране в 2019 году. Территория России в инфографике была отмечена темно-серым цветом, которым обозначены те страны, где выборы уже прошли. Крым при этом был отмечен "нейтральным", светло-серым цветом.
После публикации карты украинское посольство в Вашингтоне в Twitter призвало Блумберг исправить изображение, заявив, что Крым является частью Украины и "должен быть закрашен желтым цветом".
"Исправлена ошибка с удалением ошибочной карты", — говорится в материале на сайте агентства, из которого удалена карта. При этом оригинальное изображение еще доступно в Twitter.
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