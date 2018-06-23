Блумберг удалило карту с «нейтральным» Крымом

Блумберг удалило с сайта карту с «нейтральным» Крымом

Американское агентство Блумберг сообщило об удалении со своего сайта карты мира, на которой не была обозначена территориальная принадлежность российского полуострова Крым

Ранее агентство опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На карте территория Украины была закрашена желтым цветом, что в инфографике указывало на проведение выборов в стране в 2019 году. Территория России в инфографике была отмечена темно-серым цветом, которым обозначены те страны, где выборы уже прошли. Крым при этом был отмечен "нейтральным", светло-серым цветом.

После публикации карты украинское посольство в Вашингтоне в Twitter призвало Блумберг исправить изображение, заявив, что Крым является частью Украины и "должен быть закрашен желтым цветом".

"Исправлена ошибка с удалением ошибочной карты", — говорится в материале на сайте агентства, из которого удалена карта. При этом оригинальное изображение еще доступно в Twitter.