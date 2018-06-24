ЕС проведет экстренный саммит по миграции

Лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит по миграции

Главы государств и правительств большинства стран Евросоюза соберутся в воскресенье на неформальную встречу в Брюсселе , чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся три года миграционный кризис.

Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Экстренный мини-саммит созвал глава Еврокомиссии . В нем примут участие лидеры Германии Болгарии — стран, на которые приходится основная тяжесть приема и размещения мигрантов.

Польша, Чехия, Бойкот саммиту объявили Венгрия Словакия , которые недавно подтвердили свое намерение бороться против любых схем перераспределения мигрантов между странами.

Еврокомиссия не стала объявлять, о чем именно лидеры ЕС намерены говорить. Однако есть информация, что они обсудят реформу Дублинского соглашения; оно предусматривает, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища ложится на то государство ЕС, чью границу изначально пересек мигрант, то есть в основном на южные и юго-восточные.