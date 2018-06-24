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ЕС проведет экстренный саммит по миграции
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Лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит по миграции 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главы государств и правительств большинства стран Евросоюза соберутся в воскресенье на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся три года миграционный кризис.
Экстренный мини-саммит созвал глава Еврокомиссии. В нем примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии — стран, на которые приходится основная тяжесть приема и размещения мигрантов.
Бойкот саммиту объявили Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, которые недавно подтвердили свое намерение бороться против любых схем перераспределения мигрантов между странами.
Еврокомиссия не стала объявлять, о чем именно лидеры ЕС намерены говорить. Однако есть информация, что они обсудят реформу Дублинского соглашения; оно предусматривает, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища ложится на то государство ЕС, чью границу изначально пересек мигрант, то есть в основном на южные и юго-восточные.
Хотя число прибывающих мигрантов после 2015 года сокращалось ежегодно, сама миграционная проблема продолжает стоять предельно остро, поскольку в ЕС не смогли найти решения по высылке или переселению сотен тысяч мигрантов, которые уже находятся в пограничных странах, сообщает ТАСС.
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