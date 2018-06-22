«Врачей без границ» обвинили в обмене лекарств на секс

Сотрудники гуманитарной организации «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres) обменивали лекарства, в том числе от болезни, вызванной вирусом Эбола, на секс с местными проститутками. Об этом рассказали бывшие работницы, передает BBC News

Обвинения касаются сотрудников, занимавшихся логистикой, а не медицинского персонала. По словам одной женщины, в Кении она видела, как начальник приводил к себе молодых девушек, которые, по слухам, были проститутками. «Моя коллега, которая долгое время там работала, говорила, что такое происходит постоянно», — пояснила она.

Аналогичные заявления сделала и другая сотрудница организации, работавшая с больными СПИДом в центральной Африке. «Один из старших коллег просто привел к себе в комнату женщину. Было очевидно, что она проститутка, но он всем говорил, что она его девушка, — сообщила она. — Другой молодой коллега занимался сексом с проституткой за деньги в баре. Она мне сама потом об этом рассказала». Бывшая сотрудница MSF добавила, что сама подвергалась психологическому насилию со стороны сотрудников-мужчин.

Кроме того, сообщается, что во время эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола, в Либерии некоторые сотрудники открыто хвастались, скольких девушек им удалось принудить к сексу в обмен на лекарства.

Представитель «Врачей без границ» заявила, что расследование инцидентов возможно, если появится больше свидетельств, однако пока его начинать не планируется. BBC News отмечает, что доподлинно подтвердить слова очевидцев не удалось.

В феврале сотрудников благотворительной организации Oxfam обвинили в сексе с несовершеннолетними проститутками во время благотворительной миссии по ликвидации последствий землетрясения на Гаити в 2011 году.