Россию призвали уйти из Приднестровья

Россию обязали вывести войска из Приднестровья

За принятие документа проголосовали 64 государства, против выступили 14 стран, 83 воздержались. В проекте резолюции говорится, что Россия должна «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести войcка и вооружения с территории Молдавии.

В апреле текущего года сообщалось, что Молдавия хочет договориться с Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» и охраняют склады с боеприпасами.