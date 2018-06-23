Ещё
Россию обязали вывести войска из Приднестровья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию обязали вывести войска из Приднестровья 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Проект резолюции предложила Молдавия, ее поддержали десять стран, сообщает РИА Новости.
За принятие документа проголосовали 64 государства, против выступили 14 стран, 83 воздержались. В проекте резолюции говорится, что Россия должна «без оговорок и дальнейшего промедления» вывести войcка и вооружения с территории Молдавии.
В апреле текущего года сообщалось, что Молдавия хочет договориться с Украиной о выводе российских войск из Приднестровья через коридор по территории Украины.
Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» и охраняют склады с боеприпасами.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии401  Ещё 62 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычный перевод денег может уйти в прошлое265
Россия готовится к отключению от SWIFT605
Российские магазины шокировали американцев341
Украина требует перекрасить «ничей» Крым125
Экс-участница «Дома-2» выпала из окна67
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение