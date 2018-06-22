Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по России

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.
Документ "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".
Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".
Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".