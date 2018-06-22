Ещё
Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались.
Документ "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН".
Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".
Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии4  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовится к отключению от SWIFT282
«Ничей» Крым, допинг в российском футболе и другие события дня
Трамп пошел на неожиданный шаг против КНДР71
Российские магазины шокировали американцев333
Названо число пострадавших при взрыве в Татарстане15
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
03:13
Нюша нарвалась на скандал
Шоу-бизнес
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение