Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по России

Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья

Документ "выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства — члена ООН ".

Проект резолюции "настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова".