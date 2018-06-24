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На Гавайях устали наказывать за селфи с лавой
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На Гавайях устали наказывать за селфи с лавой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Frederic J. Brown
На сегодняшний день правительство Гавайских островов арестовало около 40 человек за то, что они проникли за заградительные барьеры к извергающемуся вулкану Килауэа, сообщает The Telegraph.
Среди задержанных были как туристы, так и местные жители, пытающиеся сфотографировать лаву и сделать селфи на ее фоне.
Недавно было принято решение ужесточить наказание за нахождение в опасных местах Большого острова: увеличить срок тюремного заключения до одного года, а штрафы — до пяти тысяч долларов.
"Лавовые брызги могут весить столько же, сколько холодильник, и даже небольшие фрагменты могут убить", — заявила Джанет Снайдер, представитель Управления мэра округа Гавайи.
Близость к лаве невероятно опасна, ведь ее потоки могут протекать быстрее средней скорости бега человека. А также вред для человека представляют испускаемые вулканом газы.
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