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Коалиция США снова нанесла удар по Сирии
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Самолеты коалиции разбомбили сирийскую деревню 

РИА Новости 55 минут назад
Самолеты коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, восемь че  В результате бомбардировки разрушены дома мирных граждан.
ловек погибли, сообщает агентство САНА.
Количество раненых пока неизвестно.
Также сообщается о воздушном ударе по позициям правительственных сил в провинции Хомс, в 150 километрах к востоку от Пальмиры.
Как рассказал РИА Новости источник в военных кругах, погиб один офицер армии САР.
Бомбардировка началась после того, как сирийцы открыли огонь по трем американским машинам, двигавшимся в направлении Аль-Хальба.
Столкновение на земле между правительственными силами и военными из США стало первым в своем роде, отметил собеседник агентства.
Машины, по словам источника, направлялись из района Ат-Танф, где расположена американская база.
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