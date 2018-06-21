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В СБУ заявили о задержании «российских шпионов»
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СБУ задержала «шпионов» с российской символиков 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Николаеве российскую агентурную шпионскую сеть. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным СБУ, группа местных жителей собирала разведывательную информацию об общественно-политической обстановке в Николаеве, работе патриотических организаций и их активистов. Они также следили за перемещением военной техники, ее привлечении к проведению военных операций на Донбассе, отмечает служба.
В СБУ сообщили, что во время обыска у организаторов и участников агентурной сети нашли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраны сведения, рукописные записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.
«У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов», — говорится в сообщении.
Двух предполагаемых организаторов сети арестовали на 60 дней. По остальным участникам будут приняты отдельные процессуальные решения.
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