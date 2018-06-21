В СБУ заявили о задержании «российских шпионов»

СБУ задержала «шпионов» с российской символиков

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Николаеве российскую агентурную шпионскую сеть. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, группа местных жителей собирала разведывательную информацию об общественно-политической обстановке в Николаеве, работе патриотических организаций и их активистов. Они также следили за перемещением военной техники, ее привлечении к проведению военных операций на Донбассе, отмечает служба.

В СБУ сообщили, что во время обыска у организаторов и участников агентурной сети нашли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраны сведения, рукописные записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.

«У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов», — говорится в сообщении.

Двух предполагаемых организаторов сети арестовали на 60 дней. По остальным участникам будут приняты отдельные процессуальные решения.