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Звонок Порошенко Путину, огненный ад в центре Москвы и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 2 часа назад

Порошенко позвонил Путину с просьбой

Президент Украины Петр Порошенко в четверг во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.
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Силуанов порадовал пенсионеров

Рост пенсий в 2019 году по сравнению с уровнем текущего года составит около 7%, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.
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Кикабидзе оправдался за слова про СССР

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил свое интервью Deutsche Welle и заявил, что не говорил о ненависти к Советскому Союзу.
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Безработных отправят на досрочную пенсию

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне «предпенсионного возраста» смогут досрочно выйти на пенсию, если потеряют работу не по своей вине.
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Россиянам пообещали дополнительные выходные

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Минтруду и Минздраву ввести специальные выходные для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии

Шоумен Андрей Бородин действительно скончался в Колумбии. Эту информацию РИА Новости подтвердили в посольстве России в южноамериканской стране.
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Названы причины роста цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал основные причины роста цен на бензин и сообщил, что правительство РФ может ввести для всех российских нефтедобытчиков квоты по поставкам нефти на внутренний рынок, чтобы не допустить в будущем дефицита топлива.
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Ад на Кутузовском: четверо погибших

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. Погибли четыре человека.
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Британские фанаты шокировали Волгоград зигами

Фанаты футбольной сборной Англии зиговали и пели песни про Адольфа Гитлера в волгоградском баре, сообщает V1.
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