Звонок Порошенко Путину, огненный ад в центре Москвы и другие события дня

Главные события четверга

Порошенко позвонил Путину с просьбой

Президент Украины Петр Порошенко в четверг во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

Силуанов порадовал пенсионеров

Рост пенсий в 2019 году по сравнению с уровнем текущего года составит около 7%, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

Кикабидзе оправдался за слова про СССР

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил свое интервью Deutsche Welle и заявил, что не говорил о ненависти к Советскому Союзу.

Безработных отправят на досрочную пенсию

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне «предпенсионного возраста» смогут досрочно выйти на пенсию, если потеряют работу не по своей вине.

Россиянам пообещали дополнительные выходные

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Минтруду и Минздраву ввести специальные выходные для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

Раскрыты причины гибели российского ведущего в Колумбии

Шоумен Андрей Бородин действительно скончался в Колумбии. Эту информацию РИА Новости подтвердили в посольстве России в южноамериканской стране.

Названы причины роста цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал основные причины роста цен на бензин и сообщил, что правительство РФ может ввести для всех российских нефтедобытчиков квоты по поставкам нефти на внутренний рынок, чтобы не допустить в будущем дефицита топлива.

Ад на Кутузовском: четверо погибших

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. Погибли четыре человека.

Британские фанаты шокировали Волгоград зигами

Фанаты футбольной сборной Англии зиговали и пели песни про Адольфа Гитлера в волгоградском баре, сообщает V1.