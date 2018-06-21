Киев нашел у Путина «таран против Европы»

Во время встречи, состоявшейся в четверг, 21 июня, Турчинов и Линкявичюс обсудили обострение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. «На украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии», — сообщил Турчинов, добавив, что мост через Керченский пролив дает России возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.

«Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС», — полагает секретарь СНБО. Турчинов добавил, что «единство Европы сейчас — это единственный щит для сдерживания агрессии Путина».

По его словам, российская «агрессия» против Украины является попыткой разрушить устои мировой архитектуры безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны.

Турчинов и Линкявичюс также обсудили вопросы не только продолжения, но и ужесточения санкций против России. Глава МИД Литвы подчеркнул, что Вильнюс продолжить поддерживать Украину на пути к европейской интеграции.

«Литва — верный и надежный друг Украины», — заверил он.