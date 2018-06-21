Ким Чен Ын дал громкое обещание

Ким Чен Ын пообещал уничтожить ракетный полигон Сохэ

Когда именно Ким Чен Ын собирается исполнить свое намерение, не уточняется.

«Соединенные Штаты будут внимательно следить за этим местом, поскольку мы продвигаемся вперед в переговорах», — сказал представитель Белого дома.

Как отмечает телеканал, КНДР использует полигон Сохэ для испытаний жидкотопливных ракетных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности. По данным экспертов, именно там была создана межконтинентальная ракета Hwasong-15, которая может долететь до берегов США.