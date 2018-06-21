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Премьер-министр ушел в регистраторы недвижимости
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Премьер-министр ушел в регистраторы недвижимости 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Andrea Comas / Reuters
Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой, ушедший со своего поста 15 июня, устроился на новую работу. Об этом сообщает The Telegraph.
Политик вернулся на должность, которую занимал еще 28 лет назад, и стал регистратором частной собственности в небольшом прибрежном городке Санта-Пола неподалеку от Аликанте. Собравшимся утром в среду, 20 июня, у здания конторы репортерам Рахой заявил, что «не волновался за свой первый рабочий день».
Издание отмечает, что обычно бывшие лидеры стран продолжают свою карьеру в различных фондах или как советники, однако премьер решил полностью уйти с политической сцены. «Я возвращаюсь туда, где был, — заявил он журналистам. — Жизнь продолжается».
Рахой работал в области регистрации недвижимости в Санта-Поле два года перед тем, как в 1990-м решил строить политическую карьеру. The Telegraph отмечает, что мужчине, судя по всему, по вкусу возвращение к обычной жизни: его уже видели на утренней пробежке на берегу моря, а затем за завтраком в ресторанчике неподалеку.
Газета также пишет, что его возвращение на нынешнюю должность может быть обосновано в том числе финансовыми причинами: по статистике в среднем в месяц регистратор зарабатывает до 15 тысяч евро, что как минимум в два раза больше, чем на посту главы правительства.
Рахой был премьер-министром Испании с декабря 2011 года. 1 июня этого года нижняя палата парламента отказала в доверии его правительству. Инициатива была выдвинута Испанской социалистической рабочей партией. Поводом стали коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны члены Народной партии Рахоя. Они обвинялись во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. После голосования лидер социалистов Педро Санчес рассматривался как получивший доверие и был назначен новым главой кабмина.
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