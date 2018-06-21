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В США летчик наблюдал НЛО
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В США летчик наблюдал НЛО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters
Пилот американского легкого самолета PA-32 Saratoga 26 мая 2018 года наблюдал НЛО (неопознанный летающий объект), сообщает The Drive.
Инцидент произошел примерно в 22,5 километра к северо-востоку от Международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Самолет направлялся из Массачусетса в Нью-Джерси.
Пилот визуально наблюдал в воздухе большой «дроноподобный объект», который, однако, на радарах диспетчеров замечен не был. Изданию в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что «будут расследовать „инцидент, однако отказались предоставлять подробные сведения о переговорах пилота и диспетчера.
В мае 2018-го The Drive рассказали подробности встречи самолетов и кораблей авианосной ударной группы Военно-морских сил США Nimitz с НЛО. Три инцидента произошли с 10 по 16 ноября 2004-го.
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