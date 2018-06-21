В США летчик наблюдал НЛО

Пилот американского легкого самолета PA-32 Saratoga 26 мая 2018 года наблюдал НЛО (неопознанный летающий объект), сообщает The Drive.

Инцидент произошел примерно в 22,5 километра к северо-востоку от Международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Самолет направлялся из Массачусетса в Нью-Джерси.

Пилот визуально наблюдал в воздухе большой «дроноподобный объект», который, однако, на радарах диспетчеров замечен не был. Изданию в Федеральном управлении гражданской авиации США заявили, что «будут расследовать „инцидент, однако отказались предоставлять подробные сведения о переговорах пилота и диспетчера.

В мае 2018-го The Drive рассказали подробности встречи самолетов и кораблей авианосной ударной группы Военно-морских сил США Nimitz с НЛО. Три инцидента произошли с 10 по 16 ноября 2004-го.