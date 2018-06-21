За кого сражаются в Донбассе белорусские добровольцы

Остановим Русский мир!

Очередное обострение в Донбассе грозит перерасти в затяжную кампанию. По данным вооруженных сил ДНР и ЛНР, украинская сторона проводит перегруппировку сил и подтягивает резервы, очевидно, готовясь к очередному наступлению. Активизация боевых действий традиционно привлекает в зону конфликта новых добровольцев, в том числе иностранных. Одним из лидеров по поставкам бойцов одновременно и для Новороссии, и для Украины стала Белоруссия . И случилось это задолго до последних событий в районе Горловки . Почему белорусы едут на чужую войну и за что они воюют по разные стороны фронта, выясняла «Лента.ру»

Дать Орде по зубам

Белорусы оказались вовлечены в украинские события еще до начала боевых действий в Донбассе. Одним из первых «мучеников Майдана», погибших в ходе госпереворота в Киеве, стал уроженец Гомеля Михаил Жизневский, указом Петра Порошенко посмертно награжденный званием «Герой Украины». О Жизневском мало что известно: из родного Гомеля он уехал еще в 2005 году и с тех пор считался пропавшим без вести.

Как выяснилось, уехал он на Украину, где вступил в УНА-УНСО , и в 2013 году закономерно оказался на киевском Майдане, где безвременно почил от пули снайпера. И таких легионеров, как Жизневский, на Майдане было немало. Белорусские националисты принимали деятельное участие в киевских событиях, их бело-красные флаги появлялись в разных местах и с завидной регулярностью. Но по-настоящему массовым приток белорусских добровольцев стал весной 2014 года, когда на юго-востоке началась война.

Точное количество белорусов, воюющих по обе стороны украинского конфликта, неизвестно до сих пор. Если в декабре 2015 года глава белорусского МВД Игорь Шуневич говорил, что там находится около ста граждан Белоруссии, то в марте этого года начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ГУБОПиК МВД РБ Николай Карпенков сообщил, что на причастность к наемничеству проверяются 734 белоруса, и личности 188 из них, по его словам, уже установлены. Сегодня известно достаточно фактов участия белорусских граждан в войне в Донбассе, и почти все они касаются тех, кто воевал и продолжает воевать на стороне Украины, в рядах ВСУ и добробатов (добровольческих батальонов).

В основном мотивация таких добровольцев сводится к желанию бороться с российской агрессией. Ведь если не остановить Русский мир на дальних подступах — на Украине, то Москва рано или поздно завоюет и Белоруссию. «Если Орда не получит по зубам здесь, в Донбассе, она пойдет дальше — и Белоруссия, я абсолютно убежден, будет проглочена, как и Крым , за пару суток», — заявлял боевик «Правого сектора» Эдуард Лобов, по совместительству сопредседатель белорусской националистической организации «Молодой фронт», щеголявший по Минску в футболке с надписью «Москалей на ножи».

Еще недавно невозможно было себе представить, что сколько-нибудь заметное число белорусов будет воспринимать Россию как врага. Известно, что украинские националисты принимали активное участие в боевых действиях в Чечне на стороне боевиков. Но белорусы в той войне не участвовали — по крайней мере, в массовом порядке. Однако за двадцать лет, не без участия государственной пропаганды, в Белоруссии подросло поколение, отдельные представители которого видят смысл жизни в борьбе с Русским миром и с российской угрозой. Причем с оружием в руках.

Справедливости ради стоит отметить, что белорусов, воюющих на стороне ДНР/ЛНР, все-таки больше, чем в рядах ВСУ. А попытки создать на Украине отдельное подразделение, полностью состоящее из белорусских националистов, до сих пор не увенчались успехом: тактическая группа «Беларусь», о которой так любят говорить националистические массмедиа, изначально была частью «Правого сектора», а затем — других добробатов просто потому, что в нее не удалось набрать достаточно бойцов, чтобы создать самостоятельное подразделение.

Малюта и Моджахед

Тем не менее белорусские радикалы, воюющие на стороне Украины, в медийном плане более активны и заметны, нежели их соотечественники в рядах вооруженных сил ДНР/ЛНР. Объясняется это достаточно просто. С одной стороны, и те, и другие опасаются проблем с белорусским правосудием, представители которого неоднократно заявляли, что будут с одинаковой строгостью преследовать как первых, так и вторых. Но при этом многие белорусы, служащие в ВСУ и добробатах, уезжая на Украину, не собираются возвращаться на родину, поэтому без опаски рассказывают о своих идеалах и борьбе за них, позируют с бело-красными флагами и шевронами с гербом Белорусской Народной Республики, акцентируя внимание на своей белорусскости.

Многие из них получают известность благодаря скандалам — как, например, уроженец Бреста Даниил Ляшук, который за свою не очень долгую жизнь успел побывать неонацистом-язычником, футбольным хулиганом, рэп-исполнителем и радикальным антифашистом, закончив идейный поиск приходом к радикальному исламу. В результате Ляшук взял имя Даниял аль-Такбир и под позывным «Моджахед» вступил в печально известное добровольческое подразделение «Торнадо», прославившееся карательными операциями в Донбассе, грабежами и мародерством.

В какой-то момент преступления «Торнадо» переполнили чашу терпения украинского правосудия, обычно крайне лояльного к «шалостям» добровольцев: все руководство скандального подразделения во главе с уголовным авторитетом Русланом Онищенко по кличке Абельмас оказалось за решеткой. Осужден был и Ляшук, произносивший в зале суда зажигательные речи про джихад, который он объявил России в ответ на ее действия в Чечне.

Еще один пример — бывший начальник разведки батальона «Азов» Сергей Коротких (Малюта). В прошлом белорусский спецназовец, нацист по убеждениям, не так давно тесно сотрудничавший с известным российским наци-шоуменом Максимом Марцинкевичем (Тесаком). Если сейчас многие белорусские радикалы, отправившиеся на Украину бороться против «российской агрессии», сталкиваются с огромными проблемами, пытаясь получить гражданство новой родины, то Коротких получил украинский паспорт лично из рук Петра Порошенко и, кстати, неплохо заработал на своей службе: в налоговой декларации он отметил доход в сотни тысяч долларов, недавно приобретенную квартиру в Киеве, половину еще одной квартиры и даже личный самолет.

В противоположность этому многие белорусские добровольцы ДНР и ЛНР по окончании боевых действий планируют отправиться домой, а многие уже вернулись, поэтому они не светятся в СМИ, а интервью раздают крайне редко и часто на условиях анонимности. Наиболее медийный белорусский боец Новороссии — снайпер Наталья Красовская, воевавшая еще в период обороны Славянска . Ее нынешняя судьба и местонахождение доподлинно неизвестны — возможно, она погибла.

Но, что более важно, белорусские бойцы в подразделениях Новороссии куда менее заметны, чем их соотечественники из ВСУ, просто потому, что они не «светят» свою национальную принадлежность: у них нет никакой особой атрибутики, своих отдельных знамен. Более того, многие из них предпочитают носить нашивки с российским триколором, а не с белорусским красно-зеленым государственным флагом.

Дело в том, что идентичность этих людей связана скорее с принадлежностью к Русскому миру — так же, как у российских добровольцев и уроженцев Донбасса, и у тех, кто приехал воевать за ЛДНР с Центральной и Западной Украины. Другие белорусы для них — не столько соотечественники, сколько просто земляки, поэтому они не склонны к объединению по национальному признаку. Из-за этого у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что уроженцы Белоруссии в этой войне сражаются в основном на стороне Украины.

Добровольцы или наемники

Александр Лукашенко и высокопоставленные белорусские чиновники неоднократно заявляли, что будут одинаково строго преследовать как соотечественников, уехавших в ЛНР/ДНР, так и бойцов добробатов. На практике же все получается интереснее. Дело в том, что белорусы, воюющие за Украину, формально не подпадают под действие ст. 133 УК РБ «Наемничество», так как она инкриминируется только лицам, участвующим «в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства», и при этом «не входящим в состав вооруженных сил воюющих сторон и действующим в целях получения материального вознаграждения».

А белорусские добровольцы в рядах ВСУ как раз входят в состав вооруженных сил — в отличие от белорусских сторонников Новороссии, так как официальный Минск не признает ДНР и ЛНР. Поэтому, например, задержанного в 2015 году в Минске боевика «Правого сектора» Тараса Аватарова судили не за участие в военных действиях, а за контрабанду оружия, а «волонтеру» «Азова» неонацисту Станиславу Гончарову по прозвищу Террор-машина припомнили лишь нападение на подростков-антифа, совершенное еще до начала войны в Донбассе.

Но к белорусским ополченцам Новороссии местное правосудие относится совершенно по-иному. В сентябре 2017 года в Витебске был осужден воевавший за ДНР гражданин Белоруссии Алексей Ершов , получивший два года ограничения свободы по ч.1 ст. 361-3 УК РБ «Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства без уполномочия государства и при отсутствии признаков наемничества». Получение материального вознаграждения доказать не удалось. Ершов стал первым в современной истории белорусом, получившим обвинительный приговор за участие в боевых действиях за границей.

Через два месяца по той же статье в Гомеле был осужден житель города Речица Виталий Митрофанов. А в декабре того же года воевавший в казачьем полку ЛНР белорус Виталий Котлобай уже получил реальный тюремный срок — его приговорили к двум годам колонии. В мае 2018 года два года получил белорус Павел Ярут, обвиненный в том, что «проводил обстрелы позиций Вооруженных сил Украины с использованием закрепленного за ним боевого огнестрельного оружия, выбывал в составе расчета на линию разграничения противоборствующих сторон для корректировки и ведения огня по позициям противника, вел огонь по указанным позициям».

И нет особых сомнений в том, что репрессии против белорусских бойцов ЛНР/ДНР будут продолжены: заявления представителей официального Минска говорят об этом более чем доходчиво.

«Хватает везде предателей, экзальтированных личностей, которые ищут какого-то счастья вне пределов нашего государства», — охарактеризовал уехавших воевать на стороне республик Донбасса министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

Кого именно предали эти личности, Шуневич не уточнил.

«Боевиков, которые воюют против украинцев, надо уничтожать», — заявил еще в 2014 году Александр Лукашенко.

Он говорил абсолютно искренне, ибо поражение Украины и крах ее государственности рассматривается белорусским лидером как величайшая угроза всему постсоветскому миропорядку, в рамках которого Лукашенко почти четверть века сохраняет де-факто самодержавную власть.

Поэтому те, кто воюет против украинского государства, всегда будут расцениваться минским режимом как враги. Масла в огонь подливают оппозиционные СМИ, изображающие боевиков украинских добробатов как идейных борцов с имперской агрессией России, а белорусских ополченцев — как алкоголиков, маргиналов и уголовников, воюющих, разумеется, исключительно ради денег.

Так или иначе, результаты культурной политики белорусских властей, направленной на легализацию и культивацию национализма, не заставили себя долго ждать. В Белоруссии заметно прибавилось людей, готовых брать в руки оружие и ехать за границу, чтобы «остановить Русский мир на дальних подступах». И можно не сомневаться, что при сохранении нынешних тенденций в государственной идеологии их число будет только расти.