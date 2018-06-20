Названа дата встречи премьера Испании и главы Каталонии

Согласно сообщению, Санчес 25 июня начнёт ряд встреч с председателями правительств автономных сообществ.

«Правительство также объявляет, что следующая встреча состоится с председателем Женералитета Каталонии Кимом Торрой 9 июля в 11:30 во дворце Монклоа», — отметила пресс-служба испанского кабмина.

Ранее стало известно, что премьер Испании и глава Каталонии заявили о желании встретиться.