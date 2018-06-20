Названа дата встречи премьера Испании и главы Каталонии 

Премьер-министр Испании Педро Санчес 9 июля проведёт встречу с лидером Каталонии Кимом Торрой. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Согласно сообщению, Санчес 25 июня начнёт ряд встреч с председателями правительств автономных сообществ.
«Правительство также объявляет, что следующая встреча состоится с председателем Женералитета Каталонии Кимом Торрой 9 июля в 11:30 во дворце Монклоа», — отметила пресс-служба испанского кабмина.
Ранее стало известно, что премьер Испании и глава Каталонии заявили о желании встретиться.