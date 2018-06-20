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Госсекретарь США пошутил о ликвидации Ким Чен Ына
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Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его ликвидации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном пошутил о его ликвидации, сообщило издание Vanity Fair со ссылкой на бывшего помощника Помпео.
По его словам, на встрече ранее в этом году Ким Чен Ын напомнил Помпео, возглавлявшего тогда ЦРУ, о его высказываниях в прошлом году, что неплохо бы сменить режим в Северной Корее.
"Помпео не дрогнул. Директор ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить его (Ким Чен Ына. — Прим. ред.), и оба рассмеялись", — пишет издание со слов экс-помощника Помпео.
Встреча Помпео с Ким Чен Ыном проходила в рамках подготовки саммита между лидерами США-КНДР, который состоялся 12 июня в Сингапуре.
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