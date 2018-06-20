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Напалм для Донбасса, доллар по 50 и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Россияне назвали желаемый размер пенсий

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в 20-40 тысяч рублей, но в реальности средний размер выплат составляет 13,5 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».
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Силуанов допустил доллар по 50 рублей

Вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что без бюджетного правила доллар мог бы стоить 50 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
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Донбасс предложили залить напалмом

Украинский блогер Святослав Степкин заявил, что ДНР и ЛНР из-за проживающих там «ненужных людей» нужно «залить напалмом». Об этом сообщает РИА Новости.
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Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сделал важное заявление. Он рассказал, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.
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Порошенко разрешил пускать украинцев на органы

На Украине разрешили трансплантацию органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым

Группировка российских войск в Крыму не оставит потенциальному противнику ни единого шанса. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на военной выездной коллегии в Севастополе.
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Кикабидзе рассказал о ненависти к гербу СССР

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, который с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта, в интервью Жанне Немцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР и за что ненавидит герб Советского Союза.
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Durex ответит за ложь о заразных россиянах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Reckitt Benckiser, владеющей торговой маркой Durex, за рекламу презервативов, в которой, по мнению ведомства, была приведена недостоверная информация.
Читать далее

СК пожаловался на медленно читающего Захарченко

Басманный суд Москвы 21 июня рассмотрит ходатайство следствия, попросившего ограничить время, выделенное полковнику Дмитрию Захарченко и его защитникам на ознакомление с материалами уголовного дела, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.
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Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами

Мужчины, снявшие на видео секс с туристкой из Китая, выдавали себя за аргентинцев, но говорили по-армянски. Об этом сообщает Life.
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