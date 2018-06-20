Напалм для Донбасса, доллар по 50 и другие события дня

Главные события среды

Россияне назвали желаемый размер пенсий

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в 20-40 тысяч рублей, но в реальности средний размер выплат составляет 13,5 тысячи рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Силуанов допустил доллар по 50 рублей

Вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что без бюджетного правила доллар мог бы стоить 50 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Донбасс предложили залить напалмом

Украинский блогер Святослав Степкин заявил, что ДНР и ЛНР из-за проживающих там «ненужных людей» нужно «залить напалмом». Об этом сообщает РИА Новости.

Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сделал важное заявление. Он рассказал, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале.

Порошенко разрешил пускать украинцев на органы

Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым

Группировка российских войск в Крыму не оставит потенциальному противнику ни единого шанса. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на военной выездной коллегии в Севастополе

Кикабидзе рассказал о ненависти к гербу СССР

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, который с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта, в интервью Жанне Немцовой рассказал, почему обрадовался распаду СССР и за что ненавидит герб Советского Союза.

Durex ответит за ложь о заразных россиянах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Reckitt Benckiser, владеющей торговой маркой Durex, за рекламу презервативов, в которой, по мнению ведомства, была приведена недостоверная информация.

СК пожаловался на медленно читающего Захарченко

Басманный суд Москвы 21 июня рассмотрит ходатайство следствия, попросившего ограничить время, выделенное полковнику Дмитрию Захарченко и его защитникам на ознакомление с материалами уголовного дела, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева

Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами