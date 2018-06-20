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В Луганской области полностью уничтожили село
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Луганское село полностью уничтожили при обстреле ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Село Желобок Славяносербского района Луганской области прекратило свое существование после недавних обстрелов со стороны ВСУ.
В ночь на понедельник село, в котором жила лишь одна женщина, подверглось обстрелу, сообщает «Таймер». Снаряд калибром 152 миллиметра попал в ее дом, после чего здание и дворовые постройки сгорели. Желобчанку отвезли в больницу города Кировска в ЛНР.
Село было расположено на трассе Р-66, которая соединяет подконтрольный ополченцам Луганск и Лисичанск, занятый украинскими силовиками. Долгое время Желобок находился на территории ЛНР. ВСУ подвергали село частым обстрелам, из-за чего последние жители, кроме одной женщины, покинули населенный пункт летом 2017 года.
Ранее в среду ВСУ заявили о наступлении в Донбассе, в результате которого якобы удалось продвинуться на два километра и укрепиться возле луганского села Желобок.
Во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ получила ранение жительница Желобка.
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