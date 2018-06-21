Саммит НАТО должен поддержать устремления Украины и Грузии, заявил Митчелл

На организованной фондом Carnegie встрече с дипломатом ведущий дискуссии задал вопрос, какие есть опасения относительно июльского саммита НАТО.

"Сейчас одно из моих опасений в связи с саммитом НАТО заключается в том, что, мы должны быть достаточно ясными — ведь будет уже как десять лет заявленной на саммите в Бухаресте политике открытых дверей, — мы должны быть кристально ясными, что мы все еще в деле, в том что касается вовлечения Украины и Грузии. И я немного опасаюсь, что мы можем увидеть неясное послание, или за формата встречи, или из-за формата текста", — заявил он.

По его словам, он считает «неправильными» опасения высказывать такую поддержку.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Петр Порошенко будет приглашен на июльский саммит, однако формат этой встречи еще не проработан.

В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО. Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству (ПДЧ) страны в альянсе.

Порошенко заявлял, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе. Согласно годовой программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, в этом году Украина планирует начать диалог со странами-членами НАТО по получению ПДЧ.

Грузия имеет все необходимое для членства в НАТО, заявлял ранее генеральный секретарь альянса. По его словам, еще не уточнены все элементы саммита, но он ожидает, что «союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО».