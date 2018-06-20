«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого

«Агент Путина»: на Украине предложили предать забвению имя Хмельницкого

В Верховную раду внесли предложение переименовать город Переяслав-Хмельницкий в просто Переяслав, сообщил в фейсбуке народный депутат от «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Попов. Намерение убрать вторую часть из наименования населенного пункта вызвано тем, что гетман малороссийских казаков Богдан Хмельницкий, в честь которого называется город, в XVI веке решил пойти на воссоединение земель Левобережной Украины с Московским царством.

По словам Попова, Хмельницкий «оказался скрытым коммунистом и агентом [президента РФ Владимира ] Путина». Кроме переименования города, депутат предложил также сменить название Хмельницкой улицы в Киеве и заменить голову памятника Богдану Хмельницкому «на более политкорректную».

Бывший вице-спикер Верховной рады, украинский националист Николай Томенко в контексте этой инициативы заявил, что город назывался Переяславом исторически, а вторую часть названия добавили в Советском Союзе в честь юбилея Переяславской рады, сообщает ФАН.

Город был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году, после его освобождения Красной Армией от войск нацистской Германии

В 1654 году по созыву Богдана Хмельницкого в Переяславе (который также известен как Переяслав-Русский) собралась Переяславская рада, на которой перед лицом царского посла Василия Бутурлина гетман принес присягу на верность русскому царю Алексею Михайловичу и подписал соглашение, предусматривающее вхождение Войска Запорожского на правах автономии в состав Русского царства.

В 1661 — 1662 годах город безуспешно осаждался изменившим России сыном Богдана Хмельницкого — Юрием Хмельницким

На Украине в наши дни продолжается последовательная политика декоммунизации и дерусификации в исторической памяти и топографии. В начале мая 2017 года директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что на Украине будут переименованы две области.

По его словам, в настоящее время были «декоммунизированы» порядка тысячи топонимов, а в ближайшее время изменения коснутся еще девяти населенных пунктов.

«Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию», — заявил Вятрович.

Глава института национальной памяти отметил, что для запуска процесса переименования уже собрано необходимое число подписей депутатов. Напомним, что в рамках закона о «декоммунизации», переименованию на Украине подлежат все топонимы, связанные с периодом СССР — причем им возвращаются отнюдь не русские названия эпохи Российской Империи.

В середине июня 2018 года депутаты городского совета Киева приняли решение о переименовании 11 улиц украинской столицы, объяснив свое решение намерением «демократизировать общество» и увековечить память «выдающихся украинских деятелей».

На сайте горсовета говорится, что будут переименованы улицы Александра Бойченко — на Украинского Пласта (скаутской организации, созданной в 1911 году на территории Австро-Венгрии. — «Газета.Ru» ), Невская сменит название на «Нивську» в соответствии с украинской орфографией, улица Желябова будет переименована в улицу Марии Капнист — репрессированной в СССР графини, предком которой был кошевой атаман Серко. Улица Кировская, Мельникова, Павла Пестеля, Александра Сабурова и Тверская также будут переименованы.

Кроме того, киевскими властями планируется сменить название площади Красная Пресня, переулков Баумана и Невского.

Отмечается, что все переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины. Также на сайте горсовета добавили, что «данное решение будет способствовать демократизации общества».