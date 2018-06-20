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Донбасс предложили залить напалмом
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Донбасс предложили залить напалмом 

Рамблер 11 часов назад
Украинский блогер Святослав Степкин заявил, что ДНР и ЛНР из-за проживающих там «ненужных людей» нужно «залить напалмом». Об этом сообщает РИА Новости.
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Степкин усомнился в том, что Украине стоит бороться за жителей Донбасса. По его словам, когда туда приехали сотрудники Запорожской АЭС и провели электропроводку в прифронтовом поселке, им никто не сказал «спасибо».
«Моя бы воля — я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс», — заявил блогер.
По его мнению, территория Донбасса Украине нужна, и, если земля хорошая, «а население — нет, то выбор очевиден». Он отметил, что после напалма в Донбассе «заведутся другие люди».
Ранее о «ненужности» Донбасса и Крыма говорил львовский
телеведущий Остап Дроздов. По данным «ПолитНавигатора», ведущий назвал эти регионы «русскими анклавами», жители которых «никогда не переймут галицкую идеологию». Крым и Донбасс в составе Украины Дроздов назвал «выстрелом самим себе в голову».
Комментарии332  Ещё 4 источника 
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