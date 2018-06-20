Донбасс предложили залить напалмом

Украинский блогер Святослав Степкин заявил, что ДНР и ЛНР из-за проживающих там «ненужных людей» нужно «залить напалмом». Об этом сообщает РИА Новости.

Степкин усомнился в том, что Украине стоит бороться за жителей Донбасса. По его словам, когда туда приехали сотрудники Запорожской АЭС и провели электропроводку в прифронтовом поселке, им никто не сказал «спасибо».

«Моя бы воля — я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс», — заявил блогер.

По его мнению, территория Донбасса Украине нужна, и, если земля хорошая, «а население — нет, то выбор очевиден». Он отметил, что после напалма в Донбассе «заведутся другие люди».

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телеведущий Остап Дроздов. По данным «ПолитНавигатора», ведущий назвал эти регионы «русскими анклавами», жители которых «никогда не переймут галицкую идеологию». Крым и Донбасс в составе Украины Дроздов назвал «выстрелом самим себе в голову».