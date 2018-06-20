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Шпионская реклама русской водки воодушевила американцев
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Уличная реклама русской водки со шпионским подтекстом воодушевила американцев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reddit
Житель Детройта, штат Мичиган, опубликовал в треде «Политический юмор» на Reddit наружную рекламу водки Smirnoff.
«Сделано в Америке. Но мы будем рады поговорить о ваших связях с Россией. Под присягой», — гласит слоган.
Реклама рассмешила американцев, оценивших креатив маркетологов и умение использовать в рекламе актуальные повестки.
«Не могу дождаться, пока защитники Трампа неизбежно начнут бить бутылки Smirnoff», — пишет один из участников треда.
Посетители портала ударились в дискуссию о том, правильно ли примешивать политику в рекламные кампании. Консенсуса в этом вопросе достичь не удалось.
«Это блестяще. Обычно я не пью Smirnoff, но сегодня я куплю бутылку или две», — заключил пользователь eastcoastfarmergirl, признав тем самым успех маркетологов, придумавших текст.
Некоторые расценили слоган водочного производителя как самодостаточное политическое заявление.
«Итак, Smirnoff 2020?» — намекает пользователь poliscijunki на амбиции владельца бренда на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.
Пользователи сошлись во мнении, что использование политики в рекламе не повлияет на репутацию бренда, поскольку Smirnoff покупают в основном молодые люди, «большинство из которых ненавидит» Трампа.
Часть юзеров посетовали на то, что рекламный плакат сняли больше года назад.
«Честно говоря, я бы хотел, чтобы больше брендов это делали», — пожелал sb337.
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