Шпионская реклама русской водки воодушевила американцев

Уличная реклама русской водки со шпионским подтекстом воодушевила американцев

Житель Детройта, штат Мичиган, опубликовал в треде «Политический юмор» на Reddit наружную рекламу водки Smirnoff.

«Сделано в Америке. Но мы будем рады поговорить о ваших связях с Россией. Под присягой», — гласит слоган.

Реклама рассмешила американцев, оценивших креатив маркетологов и умение использовать в рекламе актуальные повестки.

«Не могу дождаться, пока защитники Трампа неизбежно начнут бить бутылки Smirnoff», — пишет один из участников треда.

Посетители портала ударились в дискуссию о том, правильно ли примешивать политику в рекламные кампании. Консенсуса в этом вопросе достичь не удалось.

«Это блестяще. Обычно я не пью Smirnoff, но сегодня я куплю бутылку или две», — заключил пользователь eastcoastfarmergirl, признав тем самым успех маркетологов, придумавших текст.

Некоторые расценили слоган водочного производителя как самодостаточное политическое заявление.

«Итак, Smirnoff 2020?» — намекает пользователь poliscijunki на амбиции владельца бренда на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Пользователи сошлись во мнении, что использование политики в рекламе не повлияет на репутацию бренда, поскольку Smirnoff покупают в основном молодые люди, «большинство из которых ненавидит» Трампа.

Часть юзеров посетовали на то, что рекламный плакат сняли больше года назад.