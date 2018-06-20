Прогнали из ФБР: агент не закончит дело о «вмешательстве Кремля»

Агента ФБР Питера Стрзока, обещавшего «остановить Трампа», выпроводили из бюро расследований в сопровождении охраны. В его отношении начато внутреннее расследование из-за писем, которые он отправлял своей коллеге Лизе Пейдж — в одном из них Стрзок писал, что они не дадут Трампу победить на выборах. Официальных данных об увольнении Стрзока из ФБР пока не поступало.

Высокопоставленного офицера Федерального бюро расследований США Питера Стрзока в сопровождении охраны вывели из здания ФБР в связи с начатым в отношении него внутренним расследованием. Причиной разбирательства стали электронные письма времен избирательной кампании 2016 года, которые Стрзок посылал своей коллеге Лизе Пейдж — в одном из сообщений он писал, что ФБР «остановит Трампа» и не даст ему победить на выборах.

«Несмотря на то что процесс в его отношении вызывает очень много вопросов, Питер [Стрзок] не оказал сопротивления никаким действиям ФБР, включая выведение его из здания в рамках начатых внутренних процедур», — говорится в официальном заявлении адвоката Стрзока Айтана Гольмана. Копию его обращения опубликовала в твиттере репортер CNN Лора Джаретт.

В нем юрист подчеркнул, что его клиент «остается гордым агентом ФБР, который хочет продолжить работу во имя безопасности американского народа», и выразил негодование по поводу «персональных атак», осуществляемых по «политическим причинам».

Гольмана возмутила «предвзятость» дисциплинарного процесса в отношении Стрзока: «Вместо того чтобы публично называть опытного агента ФБР, в общем, уволенным, политикам стоит добиться, чтобы в дисциплинарном процессе не было места политическому давлению».

Стоит отметить, что пока в ФБР не было сделано никаких официальных заявлений об отставке Стрзока. «Мы не будем это комментировать», — ответила официальный представитель спецслужбы на вопросы журналистов о том, будет ли уволен Стрзок.

Скандал вокруг агента Федерального бюро расследований Питера Стрзока разгорелся после публикации на прошлой неделе доклада генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Горовица. Документ был в основном посвящен действиям сотрудников ФБР в рамках расследования дела с электронными письмами Хиллари Клинтон во время предвыборной гонки 2016 года.

Целью авторов доклада было проведение доследственной проверки возможных нарушений ведения служебной переписки экс-госсекретарем США Хилари Клинтон. Речь шла о служебных письмах, которые она отправляла с частного почтового ящика.

Благодаря докладу Горовица вскрылась переписка офицера ФБР Питера Стрзока с его коллегой, юристом Бюро Лизой Пейдж. Известно, что он также состоял с ней в любовной связи, хотя женат с 1994 года. О содержании писем «любовников из ФБР», как окрестили Стрзока и Пейдж американские СМИ, стало известно The Washington Post

В частности, в одном из сообщений, адресованных Стрзоку, Пейдж пишет: « Трамп [тогда — кандидат в президенты США] ведь не станет президентом, верно? Верно?» Тот ответил: «Нет, не станет. Мы остановим это».

В связи с этим в докладе Горовица также содержалась рекомендация начать внутреннее расследование в отношении Стрзока, Пейдж и еще троих неназванных сотрудников Бюро.

«Ущерб, нанесенный действиями [Стрзока и Пейдж], простирается далеко за пределы рамок расследования дела [об электронных письмах] Клинтон и наносит сокрушительный удар по репутации ФБР в плане непредвзятого поиска фактов и политической независимости», — говорится в представленном Горовицем документе.

Комментируя доклад, президент США Дональд Трамп выразил негодование по поводу действий сотрудников Федерального бюро расследований: «Агент ФБР Питер Стрзок, который вел расследования в отношении Клинтон и России , писал своей любовнице Лизе Пейдж, что „они остановят“ кандидата Трампа и не дадут ему стать президентом. Ниже падать некуда!» — возмутился американский лидер в своем твиттере.

Между тем, в своем докладе генеральный инспектор Горовиц не приходит к выводу, что предвзятость Стрзока в рамках разбирательства в отношении Клинтон могла как-то повлиять на ход расследования «российского вмешательства», участником которого он также являлся.