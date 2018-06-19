Лагард похвалила Порошенко за внесенный в Раду антикоррупционный закон

По словам Лагард, создание суда станет важным шагом властей Украины в борьбе против коррупции. Она также приветствовала намерение украинских властей начать работу суда к концу текущего года.

"Мы согласились в важности того, чтобы парламент быстро одобрил дополнительный закон, внесенный президентом для формального основания суда, а также и необходимые поправки для восстановления требования, чтобы суд занимался всеми делами в своей юрисдикции, включая все апелляции и относящиеся к нему решения судов первой инстанции, как это и было в законопроекте, одобренном в первом чтении", — добавила Лагард.

По ее словам, она договорилась с Порошенко о дальнейшем сотрудничестве по данному вопросу, а также по ценам на газ и бюджету.