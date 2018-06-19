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Лагард похвалила Порошенко
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Лагард похвалила Порошенко за внесенный в Раду антикоррупционный закон 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард провела в понедельник телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко и похвалила власти Украины за готовящийся антикоррупционный закон, сообщил фонд в заявлении во вторник. Порошенко внес во вторник в Верховную раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
По словам Лагард, создание суда станет важным шагом властей Украины в борьбе против коррупции. Она также приветствовала намерение украинских властей начать работу суда к концу текущего года.
"Мы согласились в важности того, чтобы парламент быстро одобрил дополнительный закон, внесенный президентом для формального основания суда, а также и необходимые поправки для восстановления требования, чтобы суд занимался всеми делами в своей юрисдикции, включая все апелляции и относящиеся к нему решения судов первой инстанции, как это и было в законопроекте, одобренном в первом чтении", — добавила Лагард.
По ее словам, она договорилась с Порошенко о дальнейшем сотрудничестве по данному вопросу, а также по ценам на газ и бюджету.
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