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Россия выдвинула свою кандидатуру в СПЧ ООН
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Россия выдвинула свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека 

РИА Новости 9 часов назад
Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы, сообщили в постпредстве страны при ООН.
"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", — сообщил пресс-секретарь миссии Федор Стржижовский.
Членство РФ в СПЧ истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в Совет.
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