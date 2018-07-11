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Порошенко приплел Украину к встрече Путина и Трампа
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Порошенко приплел к встрече Путина и Трампа украинскую историю 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Порошенко написал статью для Financial Times. В ней он отметил важность нынешней недели для Украины — проходят саммит Украина–ЕС и саммит НАТО, в котором Украина принимает участие, сообщается на сайте президента Украины.
По мнению Порошенко, «украинская неделя» станет «мощным сигналом», который услышат и в Брюсселе, и в Хельсинки.
Порошенко заявил, что не следует «делать ничего, что касается Украины, без Украины».
Он пожелал Трампу «успеха в его усилиях, чтобы вернуть Путина на верный путь».
«Зная его, как я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант, и никогда им не будет», — заявил президент Украины.
Он также увязал встречу Путина и Трампа с украинской историей, заявив, что встреча придется на 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете.
Напомним, встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.
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