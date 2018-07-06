«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Монтане заявил, что «абсолютно готов» к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я был готов к этому всю свою жизнь», — сказал Трамп.
Глава Белого дома высказал уверенность, что вместе с президентом России они «все сделают прекрасно» и не исключил, что итогом встречи станет заключение конкретных соглашений, передает РЕН ТВ.
Трамп также повторил мысль о том, что «хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая», отмечает Ura.ru.
Переговоры Трампа и Путина состоятся 16 июля в Хельсинки, сообщает RT.