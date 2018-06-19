Кушнер встретился с королем Иордании

Переговоры между зятем американского президента и иорданским королем проходили в присутствии Джейсона Гринблатта , спецпредставителя США на международных переговорах.

Хотя в администрации Трампа ведутся разработки плана урегулирования отношений Палестины и Израиля, проект еще не был опубликован.