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Латвия продлила арест Гапоненко
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Суд в Латвии продлил арест защитника русских школ Гапоненко 

RT на русском 21 июня 2018
Фото: Александр Гапоненко/Facebook
В Риге суд продлил на два месяца арест лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко. Об этом сообщила его адвокат Римма Янсоне.
«Он ожидал такое решение, но надеялся, что его выпустят. Суд продлил арест на 2 месяца», — приводит её слова РИА Новости.
Как отметила адвокат, она «по-прежнему считает, что нет законных оснований держать его под арестом».
По данным Delfi, решение о продлении ареста Гапоненко принял суд Видземского предместья латвийской столицы.
Ранее ФАН сообщал, что в Москве была проведена акция в поддержку Гапоненко.
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