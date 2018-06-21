Латвия продлила арест Гапоненко

Суд в Латвии продлил арест защитника русских школ Гапоненко

Риге суд продлил на два месяца арест лидера Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Александра Гапоненко . Об этом сообщила его адвокат Римма Янсоне.

«Он ожидал такое решение, но надеялся, что его выпустят. Суд продлил арест на 2 месяца», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила адвокат, она «по-прежнему считает, что нет законных оснований держать его под арестом».

По данным Delfi, решение о продлении ареста Гапоненко принял суд Видземского предместья латвийской столицы.