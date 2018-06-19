Звездная пыль, или Как Трамп решил стать Богом

Сенат и на следующий год одобрил Пентагону бюджет на неземное количество миллиардов. Грех какую-то часть из них не выбросить на космический ветер и не пустить звездную пыль в глаза.

Чем выше залезет обезьяна, тем виднее ее, так скажем, слабое место. Роберт Кеннеди , правда, называл вещи своими именами. Тем не менее об амбициях Белого дома теперь можно говорить и этой его цитатой без ущерба для политкорректности. Хотя у Обамы, например, даже мыслей таких не было. А вот его сменщик создает ВКС. И это — не плагиат. Ведь те, что уже известны, именуются ВКС России . А он приказал организовать ВКС США . И чтобы не какие-то там, "воздушно", а конкретно Военно-Космические Силы. То есть не для присутствия в заоблачных слоях, а именно для военного доминирования.

Казалось бы, над кем, если там только МКС и спутники. Но Трамп тоже Лукаса смотрел. К тому же еще в марте обещал поднять американский милитаризм на небывалую высоту, чтобы, как он тогда сказал, вести боевые действия на звездном уровне точно так же, как на суше, на море и в воздухе. Ну, если "точно так же", то берегитесь, мирные гуманоиды экзопланет. Штаты и вас обязательно спасут от, ну, предположим, российской агрессии. А кто же еще вам Большая Медведица, как не жена большого русского медведя. Значит — одна с ним сатана. А с такими деньжищами на оборону Вашингтону сам бог велел — замахнуться на что-нибудь межгалактическое.

Да, с такими деньжищами он сам себе Бог, потому и право имеет откуда-то сверху решать, кому жить, а на кого наслать. Сенат и на следующий год одобрил Пентагону бюджет на неземное количество миллиардов — за семьсот. Грех не выбросить на космический ветер и не пустить звездную пыль в глаза. Как вариант, отдать Маску. Освоит. Отправил же в ракете свою старенькую "Теслу". Так же загрузит и гаубицу, а, может, и с "Томагавками". На земле от всего этого железа толку уже никакого, а на орбите оно будет болтаться, создавая для Трампа эффект того самого боевого доминирования.

Он же будет такой — один во Вселенной. Больше-то никто не додумается засорять космос оружием. Там и так мусора хватает. А у него "Шестая ветвь Вооруженных Сил США", будьте любезны. Это Трамп, словно Мичурин, под таким именем решил привить свои ВКС Пентагону. Мог бы, кстати, подобрать для них что-нибудь менее "деревянное". Например, "Шестая стража", "Шестой элемент", "Шестой палец на руке", "Шестое олимпийское кольцо". То есть чтобы и по цифре, и по смыслу название соответствовало задаче — сколотить нечто совершенно лишнее и превознести.

С рейтингом-то получилось. Взлетел до 45 процентов. Впервые после выборов. Трамп уже и сам в облаках витает. В Южной Каролине сфотографировали одно из них в форме силуэта, словно списанного с президента США. Профиль, чуб, посадка. Это вам не белогривая лошадка. Снимок набирает популярность в соцсетях. Одни назвали явление Трампа на небе "знаком Божьим", иные — знамением. В общем, не мужчина, а облако в штанах! Если по литературе. А если по науке, то скопление водяного пара. Стало быть, когда-нибудь и оно рассеется. Что до цитаты Роберта Кеннеди, то обезьяна, как бы высоко она ни залезала, звезд с неба не хватает.