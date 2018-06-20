Каталония объявила о «разрыве отношений» с монархией

В Каталонии заявили о «разрыве отношений» с испанской монархией

Члены правительства Каталонии отказываются принимать участие в мероприятиях, которые организует испанский королевский дом, и не станут приглашать главу государства на проводимые ими мероприятия, заявил глава кабмина автономного сообщества Ким Торра

"Ни я, никто из членов правительства не будет принимать участие в мероприятиях, которые проводит монархия, и не будем приглашать ни на одно мероприятие монархов", — заявил Торра в официальном телевизионном обращении.

Он сообщил, что будет присутствовать на открытии Средиземноморских игр в пятницу в Таррагоне, эту церемонию посетит и глава государства. "Я буду. Игры проводятся в Таррагоне, в Каталонии. Их организовали, оплатили в первую очередь в нашей стране ("страной" Торра называет испанское автономное сообщество Испании Каталонию. — Прим. ред.). Мы будем, потому что из нашего дома нас не выкинет правительство. Больше нет. Присутствие монарха не повлияет на наше решение", — заявил глава женералитета.

"Восемь с половиной месяцев спустя Фелипе VI никаким образом не успокоил и не поддержал тысячи человек, которые были оскорблены 1 октября", — заявил Торра, имея в виду позицию властей Испании, включая короля, относительно незаконности проведения референдума о независимости. Он также обвинил Фелипе VI в том, что тот "не попросил прощения", и вновь обрушился с критикой на испанское государство, обвинив в "преследовании идей свободы"

Торра добавил, что "приложил все усилия для диалога, но это было невозможно".

На этой неделе Торра, а также его предшественники на посту главы каталонского правительства Карлес Пучдемон и Артур Мас написали письмо королю, в котором раскритиковали его подход к решению каталонской проблемы. Торра попросил главу государства о личной встрече во время открытия Средиземноморских игр в пятницу. Королевский дом переадресовал послание председателю испанского правительства, сославшись на 64-ю статью конституции, согласно которой "решения короля скрепляются подписью председателя правительства и, при необходимости, соответствующих министров". Правительство приняло решение о нецелесообразности этой встречи, однако сообщило, что с Торрой готов встретиться премьер Педро Санчес , и даже назначило дату переговоров в Мадриде — 9 июля.

В Каталонии 1 октября прошлого года состоялся референдум о независимости, который был признан незаконным Конституционным судом страны. В нем приняли участие 40% избирателей, 90% из которых проголосовали за. В день проведения референдума полиция на ряде участков действовала жесткими методами. Король Фелипе VI 3 октября выступил с обращением к нации, в котором заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".