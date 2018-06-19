Ситуация в Донбассе резко обострилась

В Донбассе заметили сильнейшее обострение ситуации

Александр Хуг. Ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины обострилась и является самой напряженной с начала 2018 года. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

«Увеличение числа нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая. И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года», — указал Хуг.

Также он подчеркнул, что количество случаев нарушения режима прекращения огня за минувшую неделю выросло на 70 процентов по сравнению с предыдущей. Хуг обратил внимание на то, что обострение обстановки происходит по циклам. «Такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет», — сказал Хуг.

«Пока ключевые пункты договоренностей не будут выполнены, ситуация не изменится. Необходимо прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и средства и провести разминирование. Иначе люди будут продолжать гибнуть», — добавил он.