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Ситуация в Донбассе резко обострилась
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В Донбассе заметили сильнейшее обострение ситуации 

Lenta.ru 1 час назад
Ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины обострилась и является самой напряженной с начала 2018 года. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
«Увеличение числа нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая. И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года», — указал Хуг.
Также он подчеркнул, что количество случаев нарушения режима прекращения огня за минувшую неделю выросло на 70 процентов по сравнению с предыдущей. Хуг обратил внимание на то, что обострение обстановки происходит по циклам. «Такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет», — сказал Хуг.
«Пока ключевые пункты договоренностей не будут выполнены, ситуация не изменится. Необходимо прекратить огонь, отвести вооружение, развести силы и средства и провести разминирование. Иначе люди будут продолжать гибнуть», — добавил он.
Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь последовательно опровергает эти утверждения.
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