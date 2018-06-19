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Умер известный украинский поэт
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Умер украинский поэт Драч 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный на Украине поэт Иван Драч скончался в возрасте 81-ого года. Об этом на пленарном заседании парламента заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
«Сегодня ушёл из жизни, умер Иван Фёдорович Драч», — цитирует Интерфакс-Украина Парубия.
Cоболезнования в связи со смертью поэта также выразил украинский лидер Пётр Порошенко.
«Ушёл в вечность Иван Драч. Один из самых ярких поэтов из когорты шестидесятников, прозаик, киносценарист, общественный деятель — это всё слишком маленькие категории для художника его масштаба. Прежде всего, это был Человек, тонко чувствовавший Украину и её душу. Искренние соболезнования родным и друзьям Ивана Федоровича. Вечная память», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
10 мая в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умер режиссёр Эрнест Ясан.
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Комментарии11  Ещё 9 источников 
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