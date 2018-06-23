В ДНР заявили о провале наступления ВСУ на юге республики

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на субботу атаковали позиции сил ополчения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), три силовика погибли, четыре получили ранения, ранен один ополченец, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"В районе 01.00 (время совпадает с московским) украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее Коминтерново (населенный пункт на юге ДНР, подконтрольный ополчению). Для этого силами двух групп общей численностью до 15 человек выдвинулись в сторону наших позиций", — сообщил представитель ведомства.

В оперативном командовании пояснили, что силовики были замечены, по ним был открыт огонь из не запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате атака была отбита, подразделения ВСУ понесли потери.