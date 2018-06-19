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Российские моряки в КНР умоляют о помощи
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Российские моряки со стоящего в Китае судна попросили помощи в репатриации 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Моряки с российского судна "Петр Великий", стоящего на ремонте в Шанхае, обратились в профсоюз моряков за помощью в репатриации, сейчас им готовится замена, сообщает дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков.
"Профком моряков РПСМ Владивостока получил письмо от экипажа судна "Петр Великий", флаг — Россия, принадлежащего ОАО "Мурманское морское пароходство". Судно находится в судоремонтном заводе в Шанхае. На борту 19 человек. По информации экипажа, контракты закончились 12 июня, заработная плата не выплачена за май и аванс за июнь. Семь человек требовали репатриации, кроме того на борту были люди, которым требовалась медицинская помощь", — говорится в сообщении.
Моряки также жаловались, что на судне проблемы с провизией, и опасались, что судно может быть продано и что свою зарплату они могут не получить.
Профком связался с начальником управления трудовыми ресурсами Мурманского морского пароходства Светланой Шевелевой, которая сказала, что "Петр Великий" находится на ремонте в Китае, но по продаже судна решение пока не принято. По словам Шевелевой, готовится смена семи членов экипажа, подавших заявления.
По данным профсоюза, компания занимается организацией замены, и до 20 июня запланировано оформление китайской визы для сменного экипажа. Готовность визы ожидается 22 июня, а на следующий день семь человек должны вылететь на судно.
По словам Шевелевой, перечисления зарплаты за май уже начались. Доставка продуктов ожидается 19 июня.
Моряки сообщили в профком, что от пароходства пришла телеграмма, подтверждающая слова руководства компании.
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