Российские моряки в КНР умоляют о помощи

Российские моряки со стоящего в Китае судна попросили помощи в репатриации

Моряки с российского судна "Петр Великий", стоящего на ремонте в Шанхае , обратились в профсоюз моряков за помощью в репатриации, сейчас им готовится замена, сообщает дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков.

"Профком моряков РПСМ Владивостока получил письмо от экипажа судна "Петр Великий", флаг — Россия, принадлежащего ОАО "Мурманское морское пароходство". Судно находится в судоремонтном заводе в Шанхае. На борту 19 человек. По информации экипажа, контракты закончились 12 июня, заработная плата не выплачена за май и аванс за июнь. Семь человек требовали репатриации, кроме того на борту были люди, которым требовалась медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Моряки также жаловались, что на судне проблемы с провизией, и опасались, что судно может быть продано и что свою зарплату они могут не получить.

Профком связался с начальником управления трудовыми ресурсами Мурманского морского пароходства Светланой Шевелевой , которая сказала, что "Петр Великий" находится на ремонте в Китае , но по продаже судна решение пока не принято. По словам Шевелевой, готовится смена семи членов экипажа, подавших заявления.

По данным профсоюза, компания занимается организацией замены, и до 20 июня запланировано оформление китайской визы для сменного экипажа. Готовность визы ожидается 22 июня, а на следующий день семь человек должны вылететь на судно.

По словам Шевелевой, перечисления зарплаты за май уже начались. Доставка продуктов ожидается 19 июня.

Моряки сообщили в профком, что от пароходства пришла телеграмма, подтверждающая слова руководства компании.