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На Украине объяснили низкие зарплаты
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Украинский министр объяснил низкие зарплаты населения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу NewsOne связал низкие зарплаты украинцев с манипуляцией статистическими данными.
По его словам, статистика, согласно которой у жителей Украины самая низкая зарплата в Европе, а чуть меньше половины ее уходит на оплату коммунальных услуг, не учитывает теневые доходы населения.
"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть математическая статистика. Правда в том, что у нас 40% экономики в тени. Если бы мы учитывали реальные доходы наших граждан — не те, что задекларированы, а те, что реально есть, — были бы совсем другие статистические данные", — сказал Рева.
В то же время министр считает, что за такой высокий показатель теневой экономики ответственна власть.
"Если мы позволяем людям не декларировать доходы и жить в условиях "тени", то за это отвечает, в первую очередь, власть. Потомку что человек работает в том правовом поле, которое есть. Если правовое поле позволяет это делать, кто в этом виноват? Только власть", — добавил Рева.
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