На Украине объяснили низкие зарплаты

Украинский министр объяснил низкие зарплаты населения

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью телеканалу NewsOne связал низкие зарплаты украинцев с манипуляцией статистическими данными.

По его словам, статистика, согласно которой у жителей Украины самая низкая зарплата в Европе, а чуть меньше половины ее уходит на оплату коммунальных услуг, не учитывает теневые доходы населения.

"Есть ложь, есть наглая ложь, а есть математическая статистика. Правда в том, что у нас 40% экономики в тени. Если бы мы учитывали реальные доходы наших граждан — не те, что задекларированы, а те, что реально есть, — были бы совсем другие статистические данные", — сказал Рева.

В то же время министр считает, что за такой высокий показатель теневой экономики ответственна власть.