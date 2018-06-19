Население Украины стремительно сокращается

Население Украины продолжает стремительно сокращаться

В течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысяч человек и на 1 мая составила 42 миллиона 300,7 тысяч человек, сообщает украинский портал «Вести», со ссылкой на Государственную службу статистики.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших — 54 рожденных. При этом отрицательная динамика пргогрессирует, так как в течение января-марта 2018 года численность населения Украины сократилась на 64,4 тысяч человек и на 1 апреля составила 42 миллиона 322 тысяч человек. На 100 умерших в марте фиксировались 54 рожденных.