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Население Украины стремительно сокращается
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Население Украины продолжает стремительно сокращаться 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
В течение января-апреля 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысяч человек и на 1 мая составила 42 миллиона 300,7 тысяч человек, сообщает украинский портал «Вести», со ссылкой на Государственную службу статистики.
Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших — 54 рожденных. При этом отрицательная динамика пргогрессирует, так как в течение января-марта 2018 года численность населения Украины сократилась на 64,4 тысяч человек и на 1 апреля составила 42 миллиона 322 тысяч человек. На 100 умерших в марте фиксировались 54 рожденных.
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