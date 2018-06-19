Порошенко начал проверку законности лишения Януковича поста президента

По мнению Порошенко, лишение Януковича звания президента было незаконным, так как при этом был нарушен ряд статей конституции Украины. Президент также напомнил, что лишить главу государства поста можно лишь на основании процедуры импичмента, которой в 2014 году не было.

Действия Порошенко уже стали объектом критики со стороны Верховной рады Украины , а также правительства. В частности, лидер фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко предположил, что Порошенко примеряет на себя судьбу Януковича и даже готовится бежать из страны.

"Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем он это делает?! Разве что примеряет на себя судьбу Януковича", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Украинский журналист Александр Дубинский также считает, что Порошенко опасается потерять пост главы государства.

"Зачем Порошенко возвращать Януковичу звание президента? Всё очень цинично и прозаично. С учетом обостряющейся политической борьбы Порошенко сам боится лишиться звания президента таким же путем, как его лишился Янукович. То есть без процедуры импичмента. Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, можно принять простым большинством", — пишет Дубинский на своем сайте.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Порошенко.