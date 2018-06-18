В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС в отношении региона

Крыму не удивлены решением Евросоюза о продлении санкций в отношении полуострова. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что в ЕС и других странах мира всё больше политиков осознают бесперспективность ограничительных мер. Показателен пример Италии : в июне премьер-министр страны Джузеппе Конте подчеркнул, что Рим заинтересован в отмене санкций и налаживании контактов с РФ . Опрошенные эксперты полагают, что рано или поздно отношение европейцев к российскому Крыму изменится.

В Крыму прокомментировали продление санкций Евросоюза в отношении полуострова. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара пояснил RT, что жители этого региона не удивлены решением Брюсселя , но считают его нелогичным.

«Продление санкций Евросоюза относительно Республики Крым и города Севастополя, безусловно, для нас не является неожиданностью. Это продолжение той системной политики в отношении нашего полуострова, которая вызывает полное недоумение, поскольку все те вещи, которые они связывают с санкциями, на самом деле противоречат действительности.

Крым живёт под санкциями более четырёх лет. В целом они ограничивают развитие территории, но экономически и инфраструктурно регион совершенствуется по сравнению с тем, что было там ещё пару лет назад», — пояснил в разговоре с RT Ганжара.

При этом он отметил, что несмотря на решения Брюсселя, некоторые страны в Европе и за её пределами уже начали задумываться о возможности пересмотра позиции по Крыму.

«Отрадно слышать всё больше голосов в ЕС, которые говорят, что готовы принимать вопрос о принадлежности Крыма, отмены и антикрымских, и антироссийских санкций. В частности, последнее заявление итальянских политиков в этом отношении является позитивным сигналом. И мы знаем, что в Австрии, во Франции и в других европейских странах звучит такая же позиция», — заключил Ганжара.

Напомним, после того, как в июне в Италии было сформировано новое правительство, его глава Джузеппе Конте выступил с заявлениями о необходимости отмены санкций против Крыма, которые вредят не только экономике Европы, но и обычным жителям региона.

Более того ранее, по некоторым данным, похожее мнение высказал и президент США Дональд Трамп на саммите G7 за обедом. Кроме того, он задавал своим европейским коллегам вопрос, почему в вопросе принадлежности Крыма они поддерживают сторону Украины . Ведь все жители региона говорят по-русски, а, значит, он российский.

«Время придёт»

В Крыму считают, что рано или поздно здравый смысл победит и сторонники отмены санкций смогут убедить своих коллег в бессмысленности ограничительных мер. Такое мнение высказал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс

«Это кризис жанра, наверное, в Евросоюзе происходит. Там все в своем репертуаре. Но мы верим, что придёт время, и у них произойдут изменения в головах, и всё встанет на свои места. А пока в действии замечательная русская поговорка: «Собака лает, а караван идёт». Причем идёт вперед уверенно», — заявил Фикс РИА Новости.

Пока, по его словам, приверженность санкционной стратегии в Европе свидетельствует, что политическая элита западных стран не способна «трезво мыслить и здравомысляще поступать».

Полуостров продолжает развиваться, подчеркнул губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников . Он высказал уверенность в том, что экономика Севастополя сможет набирать обороты, несмотря на европейские антироссийские меры.

«Мы уверены в том, что справимся с задачами развития экономики Севастополя», — сказал Овсянников, отвечая на вопрос, как продление санкций может сказаться на развитии вверенного ему города.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что крымчане не будут поддаваться давлению западных стран.

«Экономика Крыма и Севастополя и мировоззрение жителей регионов уже адаптировались к санкционной жизни. На сегодняшний день санкции стали одной из идеологий сплоченности севастопольцев и крымчан перед агрессивными внешними силами. Чем дольше Запад проводит санкционную политику, тем крепче, что называется, «положит на цемент», не только сплоченность местного населения, но и саму идеологическую политику всей России», — уверен Белик.

Он также сравнил санкционную машину Запада с опасным автомобилем, у которого сломались тормоза, но который рано или поздно всё равно остановится. «Хорошо, если это будет дорожный улавливатель, а не бетонная преграда. Учитывая, что от опасной машины нужно держаться подальше, мы не будем с ними соревноваться, а благоразумно подождём в стороне», — заключил он.

Санкции в отношении Крыма

В понедельник Совет Евросоюза официально продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя — до 23 июня 2019 года.

Санкции запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики, а также связанные с добычей и переработкой нефти, газа и полезных ископаемых.

Изначально ограничительные меры в отношении региона были введены в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России. Несмотря на то, что решение о воссоединение полуострова с РФ было принято жителями полуострова на референдуме, Украина отрицает результаты голосования.

В России же принадлежность полуострова не вызывает сомнений. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно»: за возвращение в состав РФ проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова (более 90%).