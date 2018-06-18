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«Деоккупация» Крыма, небывалый рост пенсий и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 1 час назад

Над Россией нависла трудовая угроза

Примерно через 10 лет в России будет недостаток трудовых ресурсов, количество людей, выходящих на рынок труда, серьезно уменьшится, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
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Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма

Украина после продления антироссийских санкций Евросоюза должна перейти к «деоккупации» Крыма. Об этом в понедельник, 18 июня, в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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Основатель московского банка умер в тюрьме

Один из основателей «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в тюремной больнице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена Андрея Соломенного.
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Россиянам пообещали небывалый рост пенсий

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что пенсии в России после внедрения пенсионной реформы могут вырасти на 8-10 процентов за пять-шесть лет.
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ЕС определился с санкциями по Крыму

Ограничительные меры Евросоюза по Крыму продлены еще на год, сообщил в понедельник источник в структурах ЕС.
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Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе

Говорить о позиции президента России Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано, этот вопрос еще обсуждается в кабмине.
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Таможня решила окончательно расстроить россиян

Через один-полтора года любая покупка россиян в иностранных интернет-магазинах может начать облагаться пошлиной, сообщают «Ведомости».
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Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»

Украина приступила к созданию «группы в Евросоюзе», призванной остановить строительство «Северного потока-2». Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в своей колонке на сайте Medium.
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Украина может потерять новые территории

Украина может потерять новые территории, об этом заявил местному каналу «112» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
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Дзюба объяснил жест Черчесова во время матча с Саудовской Аравией

Форвард сборной России Артем Дзюба объяснил жест главного тренера команды Станислава Черчесова по ходу матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.
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