«Деоккупация» Крыма, небывалый рост пенсий и другие события дня

Главные события понедельника

Над Россией нависла трудовая угроза

Примерно через 10 лет в России будет недостаток трудовых ресурсов, количество людей, выходящих на рынок труда, серьезно уменьшится, рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма

Украина после продления антироссийских санкций Евросоюза должна перейти к «деоккупации» Крыма. Об этом в понедельник, 18 июня, в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Основатель московского банка умер в тюрьме

Один из основателей «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в тюремной больнице. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката бизнесмена Андрея Соломенного.

Россиянам пообещали небывалый рост пенсий

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что пенсии в России после внедрения пенсионной реформы могут вырасти на 8-10 процентов за пять-шесть лет.

ЕС определился с санкциями по Крыму

Ограничительные меры Евросоюза по Крыму продлены еще на год, сообщил в понедельник источник в структурах ЕС.

Пескова спросили о позиции Путина по пенсионной реформе

Говорить о позиции президента России Владимира Путина по повышению пенсионного возраста пока рано, этот вопрос еще обсуждается в кабмине.

Таможня решила окончательно расстроить россиян

Через один-полтора года любая покупка россиян в иностранных интернет-магазинах может начать облагаться пошлиной, сообщают «Ведомости».

Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»

Украина приступила к созданию «группы в Евросоюзе», призванной остановить строительство «Северного потока-2». Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в своей колонке на сайте Medium.

Украина может потерять новые территории

Украина может потерять новые территории, об этом заявил местному каналу «112» депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Дзюба объяснил жест Черчесова во время матча с Саудовской Аравией

Форвард сборной России Артем Дзюба объяснил жест главного тренера команды Станислава Черчесова по ходу матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии.