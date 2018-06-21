Трамп вновь горит желанием «поладить» с Россией

Трамп хочет «поладить» с Россией

«Я скажу вам кое-что. Мы хотим поладить с Россией», — сказал он, выступая в среду перед своими сторонниками в городе Дулут (штат Миннесота). Трансляцию его выступления вели местные новостные телекомпании.

При этом американский лидер предположил, что в Москве предпочли бы, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. «Но Россия смотрит и говорит: „Я бы хотела, чтобы она [Клинтон] победила…“, — отметил Трамп.