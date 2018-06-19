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В Германии спасли «колючих пьяниц»
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В Германии полицейские спасли двух ежей с похмельем 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AFP 2018 / Kazuhiro Nogi
В немецком городе Эрфурт полиция спасла двух ежей, которые накануне ночью приложились к брошенной кем-то бутылке из под крепкого алкогольного напитка. Об этом в Facebook сообщила полиция федеральной земли Тюрингия.
"Что эти два колючих пьяницы делали в ночь на воскресенье, вероятно, останется их тайной. Тем не менее, очевидно, что их опьянение и последующая отключка связаны с разбитой бутылкой отличного яичного ликера", — говорится в сообщении полиции.
После звонка местной жительницы сотрудники полиции нашли ежей на детской площадке "практически обездвиженными". Очевидно, животным пришлось столкнуться с "последствиями употребления алкоголя", отмечается в посте.
"Взаимодействовать с пьяницами и установить их личности было крайне сложно, так как у обоих остались лишь размытые воспоминания о том, что произошло, об их окружении и об их бренном существовании", — шутит полиция.
Офицеры осторожно завернули ежей в ткань и отвезли в зоопарк, где им окажут помощь, после чего выпустят на волю. В полиции уточнили, что один из них уже пришел в себя и "ждет своего коллегу".
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