Белоруссия обратилась с предложением к России

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Белоруссия предложила России подумать над новым международным договором 

РИА Новости 1 час назад
Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко предложил российским коллегам подумать над заключением отдельного международного договора, который бы регулировал в Союзном государстве обеспечение равных прав граждан и субъектов хозяйствования.
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"Обеспечение равенства прав граждан и субъектов хозяйствования — это вопросы, от решения которых напрямую зависит развитие нашей интеграции, причем не только в Союзном государстве. Но сегодня положения, регулирующие эту сферу, разбросаны по многочисленным законодательным актам и международным обязательствам наших стран, разобраться в которых трудно даже специалистам. Возможно, пришло время подумать о том, чтобы провести работу по систематизации и объединению всего комплекса этих норм и принципов в некий единый блок и, может быть, оформить этот документ отдельным международным договором", — заявил Андрейченко в понедельник в Бресте в ходе сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Спикер также считает, что следует придать системный и регулярный характер взаимодействию комиссий, секретариата парламентского собрания, постоянного комитета, профильных министерств и ведомств по всему спектру белорусско-российских отношений.
"В числе приоритетов этой работы должен быть активный мониторинг разрабатываемых в России законодательных и иных актов на предмет соответствия их международным обязательствам Беларуси и России", — заметил Андрейченко.
Он также добавил, что Парламентское собрание располагает значительным административным и кадровым потенциалом, который "сегодня задействован не в полной мере".
"Полагаем, что все восемь комиссий Парламентского собрания должны незамедлительно реагировать на возникновение в Союзном государстве любых проблемных вопросов, оперативно собираясь на свои заседания", — сказал председатель нижней палаты парламента.
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