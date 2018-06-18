Больны не только футболом: из Европы идет корь

Россиян предупредили о вспышке кори на территории Европы. На данный момент рост заболеваемости зарегистрирован в 28 регионах. Российским туристам настоятельно рекомендуют заблаговременно сделать прививку перед заграничной поездкой.
В Роспотребнадзоре предостерегли россиян, планирующих отправиться за границу, от путешествий без прививок от кори. По данным ВОЗ, болезнь охватила 28 стран Европы и продолжает распространяться дальше. Отмечается, что распространение заболевания связано с недостаточным охватом населения соответствующими прививками. Большинство заболевших заразились в результате передачи инфекции своими же соотечественниками.
«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация.
Не привитым и ранее не болевшим корью людям, планирующим поездки в зараженные регионы, прививку рекомендуется сделать не менее чем за 14 дней до выезда.
В феврале 2018 года Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения опубликовало данные, согласно которым заболеваемость корью по всей Европе в период с 2016 по 2017 год показала четырехкратный рост. Согласно статистике, в 2017 году было зарегистрировано более 21 тыс. случаев кори с 35 летальными исходами, хотя ещё в 2016 году этот показатель был рекордно низким — немногим более 5,2 тыс. случаев.
Из данных также следует, что крупные вспышки затронули каждую четвертую страну в Европе. Лидером стала Румыния (5562 случая), за ней следует Италия (5006), замыкает тройку Украина (4767 случаев).
Основными причинами вспышки кори в ВОЗ считают снижение общего охвата плановой иммунизацией, перебои в поставках вакцин и неэффективную работу систем эпиднадзора.
Ранее Роспотребнадзор выпустил предупреждение о неблагоприятной ситуации с корью на Украине. По данным ведомства, наибольшее число заболевших было зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.
Уровень заболеваемости корью на Украине в 2017 году в 70 раз превысил уровень 2016 года. Более того: по данным Центра общественного здоровья минздрава страны,
с начала 2018 года на Украине было зарегистрировано почти 20,6 тыс. случаев заболевания корью, из них 12 тысяч среди детей. От осложнений уже умерли 11 человек: семь детей и четыре взрослых.
В настоящее время, согласно национальному календарю прививок на Украине, вакцинация от кори проводится детям до 1 года и детям шести лет (две дозы). Вакцины за средства государственного бюджета закупаются только для детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как мероприятие по реагированию на неблагоприятную ситуацию (вспышка кори).
В связи с тем, что с начала 2018 года уровень заболеваемости среди взрослого населения сильно повысился (40% всех заболевших), Министерство здравоохранения Украины дополнительно заказало 392 тыс. доз вакцин от кори, паротита, краснухи (КПК) для проведения мероприятий по иммунопрофилактике кори для взрослых, которые находятся в группе повышенного риска.
В ведомстве также уточнили, что в ближайшее время будет принят порядок проведения вакцинации взрослых и определены группы, для которых мероприятия по профилактике кори будут осуществляться бесплатно.
Несмотря на то, что охват вакцинацией против кори на Украине уже значительно повысился,
в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что количество фальшивых справок о вакцинации в Украине составляет около 30%.
Там также остерегаются, что «силовой» метод вакцинации приведет лишь к дальнейшему распространению фальшивых документов
Кроме того, на Украине уже ожидают вторую, более сильную волну заболеваемости корью. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Владимира Курпита, вспышка длится примерно два года.
«Принимая во внимание, что нынешняя вспышка началась весной 2017 года, можно предположить, что к весне 2019 года уровень заболеваемости не снизится, если не будут предприняты дополнительные меры», — рассказал Курпита.
Корь распространяется и на Американском континенте — новые очаги обнаружили в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, Канаде и США. Одна из наиболее сложных ситуаций складывается в Венесуэле, где в прошлом году зарегистрировали 952 случая заболевания. В 2018 году распространение инфекции продолжилось — зарегистрировано уже более 900 случаев кори, имеются сведения о нескольких десятках летальных исходов.
В России прививки от кори числятся в национальном календаре, иммунизация проводится за государственный счет. Вакцинация делается дважды, первая прививка в 12 месяцев, ревакцинация — в 6 лет. Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, а также распространение заболеваемости среди взрослых, календарь прививок предусматривает также вакцинацию всех подростков и взрослых до 35 лет (в группах риска — до 55 лет), ранее не болевших и не привитых против кори (не получивших две дозы вакцины).
При этом распространение движения «антипрививочников» среди россиян и значительная доля мигрантов из стран, где эпидемиологическая обстановка не такая благополучная привели к тому, что «коллективный иммунитет» в РФ ухудшился.
Так, в первом полугодии 2017 года только в Москве были зарегистрированы завозные случаи из Таджикистана, Индонезии, Италии, Бангладеш и Украины.
Крупнейшая вспышка кори со времен СССР была зафиксирована в Свердловской области в октябре 2016 года. Тогда эпидемиологический порог превысил норму в два раза: показатель заболеваемости составил 1,76 на 100 тысяч человек.
По мнению врачей, основной причиной вспышки стал массовый отказ от вакцинации в начале 2000-х годов, из-за чего люди стали более восприимчивы к вирусу. Другая версия предполагает, что вирус появился в регионе от приезжих из Восточной Европы. Вспышку удалось ликвидировать в январе 2017 года.