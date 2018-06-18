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Сеул назвал срок окончания Корейской войны
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Сеул надеется в этом году добиться провозглашения окончания Корейской войны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Korea Summit Press Pool
Правительство Южной Кореи поставило цель в нынешнем году добиться формального окончания Корейской войны 1950-1953 годов, заявила в понедельник глава МИД страны Кан Гён Хва.
"Стремиться в этом году — цель нашего правительства", — приводит слова Кан Гён Хва южнокорейское агентство Рёнхап.
Формально война в Корее еще не окончена, так как боевые действия были прекращены подписанием соглашения о перемирии. Все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне до сих пор отвергались. Однако на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать договор о мире с КНДР.
После прихода к власти в Южной Корее президента Мун Чжэ Ина началось потепление отношений между Севером и Югом. За этот год состоялось уже два саммита лидеров республик в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне — в апреле и мае.

Саммит США-КНДР

В Сингапуре 12 июня прошел первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По итогам мероприятия Трамп заявил, что подписал с КНДР "подробный документ", и подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова, которой от КНДР добивается мировое сообщество, начнется "очень быстро".
Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.
Кроме того, согласно документу, США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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Комментарии10  Ещё 7 источников 
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