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Трампа за политику раскритиковала собственная жена
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Трампа за политику раскритиковала собственная жена 

Рамблер 19 часов назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Первая леди США Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа Дональда Трампа, пишет CNN.
По словам представителя Мелании Трамп Стефани Гришэм, первая леди не может видеть, как детей разлучают с их семьями. Она призвала американское правительство провести иммиграционную реформу, «руководствуясь сердцем».
В настоящее время при попытке незаконного пересечения американской границы взрослые попадают в руки представителей Минюста, а затем направляются в суд. Их дети находятся под присмотром управления по переселению беженцев, а затем помещаются в приюты или направляются к родственникам в США.
Сам Дональд Трамп активно поддерживает разлучение детей и взрослых-нелегалов. В марте в качестве очередного шага в политике нулевой терпимости к нелегальным мигрантам Трамп предлагал отправлять детей на военные базы в Техасе и Арканзасе.
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