Трампа за политику раскритиковала собственная жена 

Первая леди США Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа Дональда Трампа, пишет CNN.
По словам представителя Мелании Трамп Стефани Гришэм, первая леди не может видеть, как детей разлучают с их семьями. Она призвала американское правительство провести иммиграционную реформу, «руководствуясь сердцем».
В настоящее время при попытке незаконного пересечения американской границы взрослые попадают в руки представителей Минюста, а затем направляются в суд. Их дети находятся под присмотром управления по переселению беженцев, а затем помещаются в приюты или направляются к родственникам в США.
Сам Дональд Трамп активно поддерживает разлучение детей и взрослых-нелегалов. В марте в качестве очередного шага в политике нулевой терпимости к нелегальным мигрантам Трамп предлагал отправлять детей на военные базы в Техасе и Арканзасе.