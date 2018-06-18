Трампа за политику раскритиковала собственная жена

По словам представителя Мелании Трамп Стефани Гришэм, первая леди не может видеть, как детей разлучают с их семьями. Она призвала американское правительство провести иммиграционную реформу, «руководствуясь сердцем».

В настоящее время при попытке незаконного пересечения американской границы взрослые попадают в руки представителей Минюста , а затем направляются в суд. Их дети находятся под присмотром управления по переселению беженцев, а затем помещаются в приюты или направляются к родственникам в США.

Сам Дональд Трамп активно поддерживает разлучение детей и взрослых-нелегалов. В марте в качестве очередного шага в политике нулевой терпимости к нелегальным мигрантам Трамп предлагал отправлять детей на военные базы в Техасе и Арканзасе.